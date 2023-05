Die Trainersuche beim FC Marchfeld ist beendet

Während der Rivale den Meistertitel bejubelte, konnte der FC Marchfeld am Samstag immerhin die langwierige Trainersuche für beendet erklären. Geworden ist es ein Mann, der das Aulandstadion bestens kennt: Hannes Friesenbichler. Der 45-Jährige musste im Frühjahr 2019 trotz FCM-Punkterekord in der Regionalliga gehen, weil sich der Klub aus Mannsdorf und Groß-Enzersdorf von einer Verpflichtung Carsten Janckers mehr Aufmerksamkeit erhoffte.

Für Friesenbichler ging's danach in Neusiedl am See weiter, ehe er im Jänner 2020 in Stripfing anheuerte – gemeinsam mit einem gewissen Ernst Baumeister als Sportdirektor. Wirklich in Fahrt kam man dort durch den Beginn der Coronapandemie nicht, nach einem halben Jahr war für beide Schluss. Allerdings, so betont das Duo, sei der Kontakt seither nicht abgerissen, schon im Winter sprachen Baumeister und Friesenbichler über ein Comeback in Mannsdorf. „Jetzt sind wir zusammengekommen“, sagt Friesenbichler, der am Samstagvormittag beim FCM unterschrieb und damit nach drei Jahren endlich wieder in einer Coachingzone steht. Stripfing war nämlich gleichzeitig seine letzte Station, seither war er vereinslos.

In der Trainerpause Sportwissenschaften studiert

Warum, erklärt der einstige Leopoldsdorf-Kicker so: „Mit Corona war ja eine Zeit lang mal überhaupt nichts. Dann war das Ende in Stripfing ja ziemlich abrupt. Ich hab dann einfach mal die Zeit ohne Fußball genossen, und mich in der Zwischenzeit fortgebildet.“ Und zwar in Form eines Sportwissenschaft-Studiums, der Bachelor-Abschluss steht kurz bevor. Für den Deutschen Fußballbund hielt Friesenbichler noch ein paar Online-Seminare, jetzt brennt er aber auf die neue Aufgabe: „Hoffen wir, dass wir dort anknöpfen können, wo wir damals aufgehört haben.“

Ohne schlechten Gedanken an die unfreiwillige Trennung? Ja, sagt der neue, alte Trainer: „Man weiß ja, in dem Geschäft geht es so schnell in alle Richtungen. Ich war damals dankbar, dass ich die Chance gekriegt habe, im Erwachsenenbereich Fuß zu fassen. Natürlich war es für mich dann auch überraschend, aber mit dem muss man umgehen lernen. Ich habe meine Lehren daraus gezogen.“

Baumeister: „Schon länger mein Wunschtrainer“

Für Baumeister war Friesenbichler „schon länger mein Wunschtrainer“, neben der gemeinsamen Stripfing-Zeit spräche auch Friesenbichlers Vergangenheit beim FCM für diese Variante: „Er kennt den Verein, hat damals auch gute Arbeit geleistet. Die Gründe, warum er gehen musste, da war ich noch nicht, das ist ein anderes Kapitel. Ich kenne ihn, ich kann gut mit ihm, und ich glaube auch, dass er ganz gut zu uns passt.“

Gemeinsam ist man nun bemüht, einen Kader zu formen, „der im oberen Drittel mitspielen kann, was immer mein Ziel ist“, wie der neue Trainer sagt: „Ich bin guter Dinge, dass Ernst und ich das schaffen.“