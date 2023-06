Ein Doppel-B für den FC Marchfeld

Der FC Marchfeld rüstet sich weiter für die neue Saison – und das nicht so schlecht. Benjamin Budimir kommt aus Traiskirchen zur Friesenbichler-Elf, Julian Buchta stößt von Aufsteiger Stripfing ins Marchfeld.

Auch neu: Benjamin Budimir. Foto: NÖN, Dominik Siml

Beim Training am Freitag machten die beiden Neuzugänge schon einen guten Eindruck, an Bord waren auch zwei Testpiloten. Dass es überhaupt ein Training gab, lag am SV Lafnitz. Der Zweitligist sagte das für Freitag geplante Testspiel kurzerhand ab, Sporleiter Ernst Baumeister war darüber natürlich wenig erfreut: „Sie sind drei Tage vorher draufgekommen, dass sie nicht zu uns rauffahren wollen. Also mit Lafnitz machen wir sicher kein Testmatch mehr aus.“ Coach Hannes Friesenbichler soll genau das Selbe schon in seiner ersten Amtszeit beim FCM passiert mit den Steirern passiert sein.

Transferprogramm noch nicht abgeschlossen

Beirren ließ man sich dadurch nicht, Francesco Lovric, Eldis Bajrami und Co gaben mächtig Gas, auch Willi Hawla – Trainer der zweiten Mannschaft – war anwesend. „Er hat ausgeholfen“, berichtete Baumeister. Nicht vor Ort waren nämlich die beiden Co-Trainer Rene Fellner und Thomas Keller. Von Ersterem trennte sich der Verein „aus mehreren Gründen“, Zweiterer muss aus beruflichem Anlass selbst zurückschrauben. „Da sind wir jetzt auf der Suche“, so Baumeister. Apropos Suche: Neben einem Linksverteidiger will der FCM auch noch einen zweiten Angreifer - zusätzlich zu Taner Sen - verpflichten.