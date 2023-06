FC Marchfeld Donauauen Entrup freut sich auf Hartberg

Wieder Bundesligaluft für Maximilian Entrup. Foto: NÖN, David Aichinger

N ach 38 Pflichtspielen für den FC Marchfeld, in denen Maximilian Entrup 32 Tore bejubeln durfte, geht es zurück in die Bundesliga. „Die Freude ist extrem groß", so der 25-Jährige im NÖN-Gespräch, nach dem Wechsel zum TSV Hartberg.

Im Winter 2022 nach Mannsdorf gekommen, entwickelte sich Maximilian Entrup rasch zum Leistungsträger beim FC Marchfeld Donauauen. Nach eineinhalb Saisonen geht es für den 25-Jährigen, der für Rapid und St- Pölten auch schon Bundesligaluft schnupperte, zurück in österreichs höchste Spielklasse. Hartberg sicherte sich nach 32 Treffern in 38 Spielen die Dienste Entrups. „Die Freude ist extrem groß, dass ich noch einmal die Chance bekomme, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Ich werde alles dafür tun, der Mannschaft zu helfen und freue mich diesbezüglich schon auf den Trainingsstart“, erzählte der Stürmer im Gespräch mit der NÖN. Den FC Marchfeld verlässt er mit einem weinenden Auge. „Definitv, ja. Ich schätze den Verein sehr, er hat mir sehr viel gegeben in den letzten eineinhalb Jahren, die ich dort verbracht habe.“ Sportleiter Ernst Baumeister verpflichtete ja schon Taner Sen, ist jetzt aber noch auf der Suche nach einem zweiten Stürmer. Der frühere Nationalspieler unterstrich: „Klar wird er uns fehlen, weil er ein Top-Stürmer ist und zuletzt auch Kapitän war.“