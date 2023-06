FC Marchfeld-Coach Hannes Friesenbichler im Interview

Herr Friesenbichler, nach dreijähriger Pause sind Sie seit Montag auf dem Trainingsplatz zurück. Wie groß war die Vorfreude?

Hannes Friesenbichler: Die Vorfreude war auf jeden Fall riesig. Ich hab schon im letzten halben Jahr gehofft, dass sich wieder etwas ergibt und hab mich natürlich gefreut, dass da in Mannsdorf an mich gedacht wurde.

Ihre erste Ära beim FC Marchfeld – von 2018 bis 2019 – gestaltete sich durchaus erfolgreich. Wie wollen Sie Ihre zweite anlegen?

Friesenbichler: Ich hoffe, dass wir dort anknüpfen können, wo wir aufgehört haben. Ich weiß aber auch, dass das seine Zeit brauchen wird, bis wir da wieder auf einem Nenner sind. Der Kader hat enorme Qualität. Ich bin guter Dinge, dass wir vorne, in den Top -fünf, dabei sein können. Das muss auch der Anspruch sein.

Wie sehr hat sich der Trainer Friresenbichler in den vergangenen Jahren – ohne Fußball – verändert?

Friesenbichler: Offensivfußball steht bei mir immer im Vordergrund. Passsicherheit, Laufwege, eh das Übliche. An meiner Philosophie hat sich nicht viel geändert. Ich bin mit meiner ruhigen Art immer gut gefahren, werde auch viele Einzelgespräche führen und in die Mannschaft reinhören.

Wie haben Sie die Zeit in den letzten Jahren genutzt?

Friesenbichler: Ich hab über den DFB (Deutscher Fußballbund, Anm.) Sportwissenschaften nachstudiert, habe da ein Stipendium bekommen. Jetzt schreibe ich gerade an meiner Bachelorarbeit. Es war wirklich interessant, aber die eineinhalb Jahre waren schon intensiv. Ich bin der Meinung, man darf nie stehen bleiben, muss sich immer weiterentwickeln. Stillstand ist Rückschritt. Man muss immer dazulernen und sich weiterentwickeln.

Mit dem ÖFB-Cup geht es Mitte Juli los, am letzten Juli-Wochenende startet dann schon die Meisterschaft. Genügend Zeit, um alle ihre Vorstellungen auf den Platz zu bringen?

Friesenbichler: Die Vorbereitung ist mit vier Wochen relativ kurz, in der fünften Woche ist ja schon Cup. Aber ich bin positiv eingestellt. Es ist jetzt an der Zeit, dass ich als Trainer da auch einmal die erste Runde überstehe. Kommt natürlich auch auf den Gegner an.