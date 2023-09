Im Cup die Köpfe frei?

Acht Spiele, sechs Punkte – nach dem 0:3 auswärts bei der zweiten Mannschaft von Rapid rauchen in Mannsdorf die Köpfe. Der FC Marchfeld kommt weiter nicht in Fahrt, die Offensivpro-bleme ziehen sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison. Insgesamt war es das fünfte von acht Matches, in dem den Marchfeldern kein Tor gelang. Vier Tore sprechen eine klare Sprache.

„Schwer zu erklären. Genau das (die Offensive, Anm.) ist unser Hauptproblem“, ist auch Sportdirektor Ernst Baumeister ratlos. Trainer Hannes Friesenbichler macht er keinen Vorwurf, wohlwissend, dass Fußball ein Ergebnissport ist: „Er kann sicher nichts dafür, Tore schießen kann er auch nicht. Er stellt die Mannschaft gut ein und trainiert gut, aber im Endeffekt zählen der Punkteschnitt und der Tabellenplatz.“ Am Freitag wartet mit dem Wiener Sport-Club der nächste schwere Brocken.

Baumeister: „Meisterschaft hat Priorität“

Frei drauf losspielen kann der FCM hingegen am Mittwoch, wenn Peter Pacult mit Austria Klagenfurt zu Gast ist. Im ÖFB-Cup gegen den Bundesligisten (Spielbeginn um 18.30 Uhr) ist man krasser Außenseiter und hat nichts zu verlieren. „Wichtig ist jetzt einmal die Meisterschaft, dass wir da so schnell wie möglich unten rauskommen“, kommt für Baumeister das Cupspiel eigentlich gar nicht so gelegen. „Der Fokus liegt ganz klar auf der Meisterschaft“, hält er fest.