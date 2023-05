Kapitäns-Aus und Entrup-Interesse

Beim FC Marchfeld werden rund drei Wochen vor dem Saisonende die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Einige Vertragsverlängerungen sind schon fix, auf der anderen Seite gibt es auch schon den einen oder anderen Abgang.

So geht beispielsweise Kapitän Christoph Kröpfl von Bord, dessen Vertrag ausläuft und nicht verlängert wird. Der 33-jährige Grazer kam im Sommer 2021 von Zweitligist Lafnitz und war in seiner Premierensaison in Mannsdorf unumstrittener Stammspieler. Seit Saisonbeginn fand er sich aber immer öfter auf der Bank wieder; im Frühjahr bestritt er überhaupt nur zwei Spiele von Beginn an, eines davon über die volle Distanz. „Ja“, bestätigte Kröpfl im NÖN-Gespräch, „nach zwei Jahren werden sich unsere Wege trennen und ich bin bereit für einen neuen Klub und eine neue Herausforderung.“

Ebenfalls weg ist Tobias Teufner, der Leihvertrag mit Zweitliga-Team Amstetten wurde nicht verlängert und läuft aus. Wo der Flügelspieler ab Sommer kickt, ist noch ungewiss.

Dafür hat Sportleiter Ernst Baumeister auf der Haben-Seite schon einige wichtige Stützen für die Spielzeit 2023/24. So bleibt Dauerbrenner Markus Nowotny beim Verein, verfügen auch Eldis Bajrami, Raul Baur, Daniel Sudar und Petar Gluhakovic über ein gültiges Arbeitspapier bis 2024. Letzterer soll nach seinem Knorpelschaden Mitte der Sommervorbereitung langsam wieder ins Training einsteigen und womöglich schon im Herbst wieder auf dem Platz stehen. Genau wie Torhüter Mario Zocher, der sich nach seiner Bänderverletzung im Knöchel einer OP unterzog und zum Vorbereitungsstart wieder dabei sein wird. Dahinter sucht der FCM noch einen Goalie, Andreas Zehetbauer muss nämlich aus beruflichen Gründen kürzertreten.

Bleiben Meister und der Goalgetter?

Fragezeichen schwirren neben der unbeantworteten Trainerfrage auch noch über einigen Spielerköpfen. Nicolas Meister zum Beispiel hat Vertrag bis 2024, wie es mit dem Offensivmann weitergeht, ist aber noch nicht klar. Goalgetter Maximilian Entrup weckt zudem wieder einmal Begehrlichkeiten, der 25-jährige Mittelstürmer soll Gerüchten zufolge unter anderem von Ex-Klub Traiskirchen und dem Wiener Sport-Club umworben werden. Baumeister, der ein gutes Verhältnis zu seinem Angreifer hat, bleibt gelassen: „Er hat sich noch nicht geäußert. Bei ihm wissen wir aber eh, dass er heiß begehrt ist.“ Was die restliche Planung betrifft, will er in den kommenden Tagen Nägel mit Köpfen machen: „Die Gespräche laufen.“

Sportlich lief es unterdessen nach dem Sieg gegen Neusiedl letzte Woche auch am Freitag gegen Scheiblingkirchen gut, einzig das Ergebnis stimmte beim 2:2 nicht. Baumeister war mit der Leistung aber sehr zufrieden.