Ein Ex-Marchfelder traf zum Endstand

Die Gäste starteten wie von der Tarantel gestochen, hatten schon nach rund 15 Minuten drei wirklich gute Möglichkeiten. „Da hätten sie schon führen können“, gab FC Marchfeld-Trainer Ernst Baumeister zu. Fabio Jäger war aber stets zur Stelle, die Abpraller versemmelten die Kremser jeweils, oder Mannsdorf/Groß-Enzersdorf konnte mit vereinten Kräften irgendwie klären.

Teufner musste ins Spital

Zu allem Überfluss musste Tobias Teufner früh mit einer Knieverletzung runter, er wurde durch Filip Mihaylov ersetzt und sofort ins Spital gebracht. Den Ansturm zu Beginn und den Verletzungsschock überstanden die Heimischen irgendwie und wurden in der Folge selbst gefährlich. Aber auch Krems schaffte es, sich schadlos zu halten. Anton Pfaller musste zunächst nicht hinter sich greifen.

Wahrlich eine Meister-Vorlage

Dass es zur Halbzeit 1:0 für den FC Marchfeld stand, war hauptsächlich Nicolas Meister zu verdanken. Der Name war in dieser Aktion Programm, denn sein Assist war tatsächlich Meister-lich. Er zog drei Gegenspieler auf sich, überspielte sie auf engstem Raum und hatte dann noch das Auge für Max Entrup. Der Goalgetter schob nur noch ein.

Nach der Pause versuchten es die ersatzgeschwächten Gastgeber weiter, nach einem – für Baumeister klaren – Foul an Meister, hätte sich der FCM-Verantwortliche einen Elfmeter und das mögliche 2:0 gewünscht, den gab es aber nicht. Stattdessen gingen mehr und mehr die Kräfte aus, die falsch getroffenen Entscheidungen wurden mehr. So war es auch eine von Corvin Aussenegg, die den Kremsern in der Folge das 1:1 bescherte. Der Außenverteidiger wollte die Kugel ins Out lassen, wo sie davor aber noch abgefangen wurde. In der Folge konnte sich Aussenegg nur mit einem Foul helfen, der fällige Freistoß von der Seite führte schließlich zum 1:1. Jannick Schibany köpfte in der Mitte ein (71.).

Krems roch Lunte und legte nur zehn Minuten später nach: Die Marchfelder Hintermannschaft stand schlecht, Damir Mehmedovic bedankt sich artig und stellte auf 2:1.

Ein Schönkirchen-Reyersdorfer jubelt in Mannsdorf

Den Schlussakkord durfte ein Schönkirchen-Reyersdorfer spielen. Knapp eine halbe Stunde von seiner Heimat entfernt traf Maximilian Jaindl, von Jänner 2021 bis Jänner 2022 selbst beim FC Marchfeld, zum 3:1. Der Verteidiger köpfte einen Corner zum Endstand in die Maschen.

Baumeisters Fazit fiel wie folgt aus: „Ich kann ihnen heute keinen Vorwurf machen. Sie haben gekämpft und alles gegeben, aber mit so vielen Ausfällen ist es richtig schwer. Zum Schluss haben wir nur noch zwei richtige Verteidiger auf dem Platz gehabt.“

Statistik:

FC Marchfeld Donauauen - Kremser SC 1:3 (1:0)

Torfolge: 1:0 (41.) Entrup, 1:1 (71.) Schibany, 1:2 (80.) Mehmedovic, 1:3 (86.) Jaindl

Karten: Ortner (60., Gelbe Karte Foul)Jaindl (63., Gelbe Karte Unsportl.), Schibany (82., Gelbe Karte Foul)

FC Marchfeld Donauauen: Bolland, Teufner (15. Mihaylov), Kröpfl, Entrup (78. Vodilka), Aussenegg (86. Flögel), Meister, Sagmeister, Sudar, Ortner, Jäger, Lovric

Kremser SC: Schibany (89. Rass), Nachbagauer (61. Ismailcebioglu), Temper, Ambichl, Koglbauer (80. Hoppi), Bauer, Pfaller, Felber, Mehmedovic, Jaindl, Halmer

253 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Kotsch