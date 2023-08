Marchfelder Fehlstart

Nach dem Cup-Erfolg gegen Weiz ging für den FC Marchfeld nicht mehr viel. Seit Saisonstart in der Ostliga wartet man auf ein eigenes Tor, hat also seit 270 Minuten keinen Treffer erzielt. Dazu kommen nach der Auftaktniederlage gegen Draßburg zwei mickrige Pünktchen: Zweimal remisierte man, zweimal stand am Ende vorne und hinten die Null. Trainer Hannes Friesenbichler war ehrlich: „Man muss sagen, ein misslungener Start. Vor allem, weil ich weiß, was für Qualität wir haben. Aber im Moment läuft es einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen.“

Erwartet hatte man sich natürlich mehr, vor allem, weil man mit Eldis Bajrami den Top-Assistgeber halten konnte und mit Taner Sen und Eleoenai Tompte zwei der besten Ostliga-Angreifer im Sommer dazuholte. Beide waren im Vorjahr bei ihren Mannschaften die Top-Torschützen: Sen erzielte für Vizemeister TWL Elektra 24 Tore, Tompte für Absteiger Siegendorf immerhin 13. Woran es genau liegt, weiß auch Friesenbichler momentan nicht: „Teilweise Pech, teilweise zu überhastet. So wirklich kann ich es aber nicht festmachen. Der Ball will im Moment einfach nicht rein. Wir haben wirklich alles probiert.“

Unterkriegen lassen will er sich aber nicht, er sieht schon am Freitag die nächste Chance. Da kommt ausgerechnet Lieblingsgegner Traiskirchen. Gegen den anderen FCM gab es in 16 (!) Matches noch keine einzige Niederlage. „Jetzt heißt es weiterarbeiten und zielstrebiger werden“, so Friesenbichlers Marschroute, der aus den letzten beiden Spielen zumindest das Positive mitnehmen möchte. Mario Zocher und Co spielten nämlich nicht nur vorne zu null, sondern hielten auch den eigenen Kasten sauber.