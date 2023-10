Marchfelder Spätzünder

Der FC Marchfeld und späte Tore – eine Kombination, die in diesem Herbst Hand in Hand geht. Am Freitag gegen den Fav-AC kamen die Jungs von Trainer Hannes Friesenbichler nach 0:2 noch auf 2:2, beide Tore gegen den Aufsteiger fielen ganz, ganz spät. Aber nicht nur im letzten Match gab es kurz vor knapp Grund zur Freude, sondern auch schon in vielen der vergangenen Spiele mit Marchfelder Beteiligung. Die NÖN verschaffte sich einen Überblick:

6. Runde bei TWL Elektra 1:0 (91.) durch Daniel Sudar, 2:0 (93.) durch Eleoneai Tompte. Endstand: 2:0.

10. Runde bei Mauerwerk 4:2 (80.) durch Taner Sen. Endstand: 4:2.

11. Runde gegen Neusiedl 5:2 (84.) Eleoneai Tompte. Endstand: 5:2.

12. Runde beim FavAC 2:1 (90.) Eleoneai Tompte, 2:2 (95.) Eldis Bajrami. Endstand: 2:2.

„Unglaublich“, freute sich auch Trainer Hannes Friesenbichler nach dem Last-Minute-Punkt in Wien Favoriten. Generell meinte er, mit der Statistik konfrontiert: „Da sieht man aber, dass wir kräftemäßig unglaublich gut drauf sind. Das kommt nicht ungefähr. Mental sind wir richtig gut unterwegs.“

Das bestätigte übrigens auch Kapitän Eldis Bajrami, der in Minute 95 vom Elferpunkt so cool blieb, dass er sich kurzerhand für einen Panenka-Chip in die Mitte entschied und so den Endstand fixierte.

Richards war maßgeblich beteiligt

Dass es überhaupt so weit kam, war auch den Wechselspielern geschuldet, die Friesenbichler aufs Feld schickte. Allen voran Joel Richards, der Woche für Woche im zweiten Team performt. Er servierte Tompte den Anschlusstreffer und holte den Elfer zum 2:2 heraus. „Ich sag immer, er ist die Zukunftshoffnung. Mit ihm haben wir einen richtig guten Griff gemacht“, gab es für den Joker Sonderlob vom Coach. Richards kam in Minute 73 in die Partie.