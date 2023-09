Mühsam ernährt sich der FC Marchfeld

Wie von Trainer Hannes Friesenbichler angekündigt, platzte mit dem ersten Dreier der Knoten – zumindest, was das Punkten betrifft.

Nach dem Premierensieg gegen TWL Elektra holte der FC Marchfeld zu Hause gegen Leobendorf ein 1:1, dass das Toreschießen aber nach wie vor ein Problem darstellt, wurde auch in dieser Partie wieder augenscheinlich. Taner Sen traf zwar zum zwischenzeitlichen 1:0, in Summe ließ der FCM aber wieder viele gute Möglichkeiten aus. Friesenbichler war nach dem Schlusspfiff zwiegespalten. Er hätte gerne den zweiten Sieg in Folge bejubelt, weiß aber auch, dass das neu zusammengestellte Team noch ein wenig Zeit benötigt und die offensive Leichtigkeit auch Kopfsache ist: „Für mich fühlt es sich fast an wie eine Niederlage. Die Burschen setzen aber alles gut um, was wir uns erarbeiten. Alle sind voll dabei, da entsteht etwas. Wir werden weiter Gas geben.“

Tompte gegen Ayew, Kudus und Williams

Dass es vor dem gegnerischen Gehäuse nur zu einem Treffer reichte, lag möglicherweise auch an der Abwesenheit von Eleoenai Tompte. Der 24-jährige Angreifer bestritt am Donnerstag in der Gruppe E der Afrika-Cup-Qualifikation für die Zentralafrikanische Republik ein Spiel gegen Ghana. Der Favorit rund um Kapitän und Crystal-Palace-Star Jordan Ayew, Athletik-Bilbao-Stürmer Iñaki Williams und Mohammed Kudus, der erst kürzlich von Ajax Amsterdam zu West Ham Unitde wechselte, setzte sich mit 2:1 durch. Tompte kam in der Schlussphase aufs Feld, kurz davor (88.) traf Ghana zum Endstand. „Er ist jetzt auf dem Rückweg und diese Woche wieder im Training“, freut sich Friesenbichler auf eine Option mehr im Angriffsbereich.

Nationalspieler Eleoenai Tompte spielte gegen einige Weltstars. Foto: David Aichinger

Schon am Freitag geht es gegen die zweite Mannschaft von Rapid. Das Team von Rapid-Urgestein Stefan Kulovits gilt als Wundertüte, kann jedem Gegner in dieser Liga wehtun. Beim letzten Spiel gegen die Wiener in der Sommervorbereitung 2020 gewann der FCM 3:0. Nur Markus Nowotny und David Oroshi waren damals schon dabei.