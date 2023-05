Nach Schock: Entwarnung bei Lovric

Etwa 50 Minuten waren gespielt, als am Freitagabend beim letzten Meisterschaftsmatch des FC Marchfeld der Fußball in den Hintergrund rückte. Innenverteidiger Francesco Lovric ging zu Boden, hatte Schmerzen im Brustbereich. Schon am Samstag gab der 27-Jährige Entwarnung: „Danke, mit geht es gut.“ Die Situation auf dem Feld beschrieb er im Nachgang so: „Ich habe beim Spiel anscheinend einen Schlag in der Nähe der Rippen und des Herzens bekommen, irgendetwas ist eingezwickt worden. Dann ist mir Schwarz vor Augen geworden und ja.“

Die Rettung wurde sofort alarmiert, Lovric nach seiner Auswechslung natürlich durchgechekt und versorgt. „Das EKG war in Ordnung, nur mein Blutzuckerspiegel war unten“, so der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger. „Der Schock hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, weil ich das Gefühl hatte, es ist was mit dem Herzen.“

RLO-Cup-Finale wird ohne Lovric stattfinden

Das RLO-Cup-Finale am Dienstagabend gegen Traiskirchen lässt der Defensivmann zur Sicherheit aus. In der nächsten Saison will er mit dem FCM aber wieder voll angreifen: „Ja, ich habe meinen Vertrag verlängert“, ließ er wissen.