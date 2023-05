Neue Entscheidungen

Beim FC Marchfeld sind die nächsten Personalentscheidungen gefallen. Sportleiter Ernst Baumeister verlängerte die Verträge mit Corvin Aussenegg, Emil Harrer und David Oroshi. Anders als Michael Mayer (die NÖN berichtete) nahmen Ufuk-Cem Ucar und Emir Islami das Angebot an, künftig fix im Kader der Regionalliga-Mannschaft zu stehen. Vor allem Ucar sammelte schon in dieser Saison fleißig Erfahrung auf der Rechtsverteidiger-Position.

Mit anderen Spielern gab es schon Gespräche, bei Francis Bolland etwa soll die Entscheidung dieser Tage fallen. Ebenfalls noch offen: die Personalie Filip Mihaylov.

Was die Torhüter-Position betrifft, ist man beim FCM noch auf der Suche. Mario Zocher hat ohnehin noch Vertrag, Andreas Zehetbauers Zukunft ist offen. Fabio Jäger soll in der kommenden Saison in der Zweier-Mannschaft Erfahrung und Matchpraxis sammeln.