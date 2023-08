Sen brach den Tor-Bann

Der FC Marchfeld und Trainer Hannes Friesenbichler kommen weiter nicht in die Gänge. Gegen Wiener Viktoria brach man zwar nach 476 torlosen Pflichtspielminuten den Torbann, aus der 1:0 Führung in Minute 13 – die Stürmer Taner Sen per Kopf besorgte – wurde im Laufe der zweiten Halbzeit aber noch ein 1:4. Mit zwei Punkten aus fünf Spielen ist man aktuell Tabellenvorletzter, nur Mauerwerk ist – aufgrund des schlechteren Torverhältnisses – noch dahinter.

Falsche Eintscheidungen

Friesenbichler versucht positiv zu bleiben, wirkt aber ob der Negativserie ein wenig ratlos: „Ich hab wirklich schon viel erlebt – als Trainer und als Spieler – aber ich kann mir das nicht erklären. Die Burschen trainieren gut, spielen gut, aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, woran es liegt.“ Ein Mitgrund gegen die Meidlinger waren jedenfalls die individuellen Fehler, die zum Teil auch der Verunseicherung geschuldet sein dürften. Beim Stand von 1:0 kurz vor der Halbzeit spielte man einen Freistoß kurz ab, anstatt ihn hoch nach vorne zu schießen und das Ergebnis mit in die Halbzeit zu nehmen. Die Wiener schnappten sich das Leder, Benjamin Budimir wusste sich gegen Ex-Profi Philipp Schobesberger nur mit einem Foul im Strafraum zu helfen – 1:1 aus einem Elfer, der so nicht hätte zu Stande kommen müssen. Ganz bitter für den FCM.

Glück und Pech liegen auch im Fußball eng beieinander. Hautnah zu spüren bekamen das die beiden Innenverteidiger Francesco Lovric und Markus Nowotny. Lovric traf beim Stand von 1:0 nur Aluminium, Nowotny scheiterte bei 1:2 kurz vor dem Ende an der Latte.

Mentalcoach für die Offensiven

Auch deshalb engagierte der FCM einen Mentaltrainer für die Mannschaft, der die Lockerheit vor dem Tor zurückbringen soll. Auch, wenn Sen jetzt den ersten Saisontreffer markierte, will Friesenbichler mit dem Mentalcoach weiterarbeiten: „Ja, das werden wir fortsetzen, weil es ein Prozess ist.“ Ganz generell glaubt er an den Turnaround, sprach davon, dass die Vorwoche „die beste Trainingswoche war, seit ich wieder da bin“. Der 45-Jährige ist von seinem Team überzeugt: „Die Mannschaft hat so viel Charakter. Wir können nur aufstehen und weitermachen.“

Erstes Saisontor für den FC Marchfeld: Taner Sen traf gegen Wiener Viktoria. Foto: David Aichinger

Nach der Kunstrasenpartie beim Toni Polster-Klub wartet am Freitag schon die nächste schwere Aufgabe: TWL-Eltrak auswärts. Die Elf von Ex-Mannsdorf-Trainer Herbert Gager feierte justament am vergangenen Spieltag in Oberwart den ersten Saisonsieg und tankte damit Selbstvertrauen. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams Ende Februar zog der FCM übrigens den Kürzeren, die Wiener gewannen 1:0. Toschütze? Richtig geraten: Taner Sen.