Sen und FC Marchfeld gehen getrennte Wege

Das Spiel gegen Donaufeld wurde beim FC Marchfeld am Freitag abgesagt und auf Dienstag verschoben. Auch ohne Match gab es viel Trubel in Mannsdorf.

Torjäger Taner Sen, im Sommer mit 24 Toren im Gepäck vom Team Wiener Linien Elektra ins Aulandstadion gekommen, ist weg. Der 32-Jährige verabschiedet sich nach fünf Treffer im FCM-Trikot. Laut Sportdirektor Ernst Baumeister erfolgte die Trennung – Sen wird in den verbleibenden zwei Runden nicht mehr auflaufen – „auf beiderseitigen Wunsch.“ Der Funktionär erklärte: „Wir haben uns einfach mehr erwartet.“ Sen selbst wollte das nicht so stehen lassen, er sagte auf NÖN-Nachfrage: „Es hat vom ersten Tag an nicht gepasst. Ich bin gekommen und es hat geheißen, dass ich linkes Mittelfeld spielen soll. Ich weiß nicht, wie man nach 24 Saisontoren auf sowas kommt.“ Er gab zu: „Das hat mir alles von Anfang an kaputt gemacht, da hab ich schon ein schlechtes Gefühl gehabt.“

Bestätigt fühlte sich Sen gleich nach dem ersten Ligaspiel in Drassburg, wo er nach Rot für Markus Nowotny nach 44 Minuten ausgewechselt wurde. „Danach war es bei mir vorbei. Natürlich habe ich weiter proffessionell weitergearbeitet, aber ich hab gesehen, dass es null Wertschätzung gibt.“ Er hätte sich mehr erwartet: „Ich mein, einer der seit vier Jahren in seiner Mannschaft immer der beste Torschütze ist, kann nicht keine Qualität haben.“

Nach dem Oberwart-Spiel zog Sen die Reißleine, bat Baumeister um die Freigabe, der dem Wunsch nachkam. Der Sportdirektor reagierte auf die Sen-Aussagen: „Es hat viele Gespräche gegeben. Dass er links im Mittelfeld spielen muss, ist ein Blödsinn. Er hat das vielleicht zweimal gespielt, aber wir haben ihn als Stürmer geholt.“ Auf das Restliche wollte Baumeister nicht eingehen. Für Sen ist der Herbst jedenfalls vorbei, er wird nicht mehr spielen. Er dürfte in der 2. Landesliga Ost landen.

Youngster im Fokus beim FCM

Abseits der Sen-Trennung testete man Mikhail Kalini, aktuell in der 2. Landesliga Ost beim 1. FC Bisamberg unter Vertrag. Der 19-Jährige Allrounder überzeugte, Baumeister würde Kalini gerne holen: „Wir werden noch ein Gespräch führen, das Interesse wäre da. ch hab aber gehört, die Vienna und Donaufeld sind auch dran.“