Turniersieg ging wieder nach Ungarn

Der FC Marchfeld Donauauen veranstaltete am vergangenen Samstag in Groß-Enzersdorf den Donauauencup für U11-Nachwuchsteams, es war bereits die zehnte Auflage des Turniers. Wie in der Vorwoche beim Turnier der U9-Mannschaften in Eckartsau ging der Sieg wieder an MTK Budapest. Im Finale wurde Rapid Wien geschlagen.

Bei einer Spielzeit von 20 Minuten im Finale gingen die Wiener eine Minute vor Ende 1:0 in Führung, kassierten aber zehn Sekunden vor Abpfiff das 1:1. Im Penaltyschießen setzten sich die Ungarn durch. FCM-Jugendleiter Michael Wöss, der das Turnier mit circa 35 Personen organisierte, war von der Fairness aller Teams beeindruckt und nennt ein Beispiel: „Eigentlich übernehmen die Trainer die Pokale, aber diesmal haben sie die Kapitäne selber übernommen, wie große Sportsmänner. Eigentlich unüblich, hat aber super geklappt.“

Die Mannschaften aus der Region rangierten auf den hinteren Plätzen. Das hätte mit den anderen Voraussetzungen zu tun, so Wöss, für die regionalen Teams sei schon super, sich mit Topteams messen zu können.