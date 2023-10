Dritter Sieg in Folge

Der 3:1-Heimerfolg Mitte September gegen den Wr. Sport-Club war der Startschuss für eine kleine Marchfelder Serie. Die Elf von Trainer Hannes Friesenbichler gewann im Anschluss nämlich auch 4:2 bei Mauerwerk und am Freitag daheim gegen Neusiedl. Damit bleiben die Burgenländer eine Art Lieblingsgegner, siegte der FCM doch in den letzten acht direkten Begegnungen sieben Mal.

Ein Mitgrund war einmal mehr Nicolas Meister, der nach dem frühen Rückstand die postwendende Retourkutsche auspackte und zum 1:1 traf. „Ein Spezialist mit den richtigen Antworten“, lachte Friesenbichler nach dem Match.

Ein Neusiedler ging plötzlich zu Boden

Weniger zu lachen hatte er in Minute 38, als der Neusiedler Matus Vlna nach einem Sprint zu Boden ging. Daniel Toth war mitten im Geschehen und schilderte die Szene: „Es war eine Situation, wo Matus einen Sprint macht und sich dann plötzlich niederlegt. Ich habe ihn gefragt, was los ist.“ Vlna spürte ein starkes Stechen in der Brust. NSC-Obmann Peter Eigl: „Er hatte starkes Herzrasen, wir haben nicht gewusst, was los ist. Einige haben schon an das Schlimmste gedacht, sprich Herzinfarkt.“ Dementsprechend schnell wurde reagiert. „Die Rettungskette hat aus meiner Sicht herausragend funktioniert“, lobte auch Friesenbichler das rasche Handeln.

Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel, Rettungskräfte, Trainer und sogar die Eltern des 18-Jährigen durften aufs Feld. „Das war wirklich herausragend in Sachen Zusammenhalt“, lobte Toth alle Beteiligten. Eine erste Diagnose aus dem Spital gab es auch schon, und die lautete Herzmuskelentzündung.