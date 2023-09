Endlich! Sieg für den FC Marchfeld

„Das war kein Stein, sondern ein Felsen, der da gepurzelt ist“, war FC-Marchfeld-Trainer Hannes Friesenbichler nach dem Schlusspfiff gegen TWL Elektra ehrlich. Er startete mit seinen Jungs ja bekanntlich mit zwei Punkten aus den ersten fünf Spielen in die Saison.

Dabei musste er sich in Wien Favoriten lange gedulden, denn es sah wieder einmal nach einem torlosen Remis aus. Daniel Sudar (91.) und Eleoenai Tompte (93.) – beide von der Bank gekommen – tüteten den ersten Saisonsieg allerdings spät ein. Für den Coach war der erste Saisondreier nicht nur völlig verdient, sondern auch ein Zeichen des Willens: „Ich bin irrsinnig erleichtert, dass die Mannschaft sich belohnt hat. Sie haben sich das über Wochen erarbeitet.“

Schon vor Wochen sagte Friesenbichler, wenn der Knoten einmal geplatzt ist, legt seine Mannschaft los. Ob das vor dem Heimspiel gegen Leobendorf etwas verändert? Er meint nein: „Druck hat man immer. Ich glaube, in der Liga ist jeder schlagbar. Wir müssen Woche für Woche an unsere Grenzen gehen und alles geben.“ Der kommende Gegner, bei dem Ex-Marchfelder Maximilian Jaindl seit Sommer seine Schuhe schnürt, schwankt derzeit jedenfalls: Nach vier Siegen zum Saisonstart setzte es zuletzt zwei Niederlagen en suite, damit ist die Tabellenführung weg.

Friesenbichler: Lob für die starke Bank

Beim FCM will man sich ohnehin auf sich selbst konzentrieren, deshalb änderte Friesenbichler auch einiges an seiner Startelf. Der junge Simeon Kohut durfte hinten links erstmals von Beginn an verteidigen, auch Benjamin Budimir bekam im Zentrum seine Chancen. Gestandene Spieler wie eben Sudar, Tompte oder Raul Baur mussten auf der Bank Platz nehmen. Für die gab es vom Coach allerdings Extralob: „Das taugt mir. Die Spieler, die von der Bank kommen sind sofort da.“