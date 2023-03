FC Marchfeld revanchiert sich für das Hinspiel

Im Hinspiel jubelte die Wiener Viktoria in der Nachspielzeit über den Treffer zum 2:1 und schnappte sich vor eigenem Publikum drei Punkte gegen den FC Marchfeld. Am Freitag gelang dem FCM zumindest eine kleine Revanche, denn diesmal hatten Ernst Baumeister und seine Jungs spät Grund zur Freude. Raul Michael Baur, zur Halbzeit im Zuge eines Dreifachwechsels von Baumeister in die Schlacht geworfen, drückte den Ball in Minute 90 zum 2:2 über die Linie und sicherte damit den späten Punktgewinn. Vollständig zufrieden war Baumeister dennoch nicht, vor allem, was das Spielerische angeht: „Kann man so sagen, ja. Das Match war ganz schlecht.“

Nicht nur dieser Auftritt gefiel ihm weniger, generell ordnete er den Marchfelder Frühjahrsstart eher als bescheiden ein: „Die bisherigen Spiele waren nicht sehr zufriedenstellend. Mit der fußballerischen Leistung kann ich bis jetzt nicht zufrieden sein. Da erwarte ich mehr und da muss auch mehr kommen.“ Am besten schon am Freitag, in einem weiteren Heimspiel, gegen Draßburg.

