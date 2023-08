Friesenbichler: „Mit Tor platzt der Knoten“

Eine Nullnummer zum Heimspielauftakt der Saison – der FC Marchfeld war gegen die Young Violets über 75 Minuten die bessere Mannschaft, einzig gleich nach der Pause übernahmen die Wiener kurzzeitig das Zepter. „Ohne gefährlich zu werden. Sie waren optisch überlegen, aber Chancen haben wir keine zugelassen“, war Trainer Hannes Friesenbichler mit der Defensivleistung zufrieden. Innen verteidigte neben Francesco Lovric diesmal Francis Bolland. Er ersetzte den gesperrte Markus Nowotny, auf der Sechs spielte statt ihm Daniel Sudar.

Der hatte in der ersten Halbzeit mit einem Schuss aus der Distanz Pech, genau wie die Offensivabteilung rund um Taner Sen und Eleoenai Tompte. Die Neuzugänge warten weiterhin auf ihre ersten Treffer in der Meisterschaft. Friesenbichler war dennoch nicht unzufrieden. Speziell die Reaktion von Sen gefiel ihm, der 31-Jährige musste in Draßburg ja früh runter, weil Nowotny Rot sah und Friesenbichler einen Offensivsen „opferte“.

„Es hat nur das Tor gefehlt, dass wir sagen, jetzt platzt der Knoten. Ich bin überzeugt davon, dass das noch kommt“, so der Coach. Aufsteiger Ardagger erwartet er am Freitag nocheinmal „um ein Eck defensiver.“