Gefordert, trainiert und umgesetzt

Francesco Lovric zwei, Raul Michael Baur zwei und auch Daniel Sudar eins – beim FC Marchfeld trafen seit Frühjahrsbeginn, neben Goalgetter Maximilian, ausschließlich Defensivspieler. „Das ist eh Zeit geworden, dass sie von hinten gut nachschieben. Gott sei Dank, das hab‘ ich ihnen lange eingetrichtert“, freut sich Trainer Ernst Baumeister, dass aus dem defensiven Mittelfeld und der Verteidigung mehr Torgefahr kommt.

Baur selbst ist über die aktuelle Torgefahr nicht überrascht. Der 26-Jährige betonte: „Man arbeitet ja im Training dafür, dass es im Match so klappt. Ich freu mich natürlich sehr, dass es momentan so läuft.“

Natürlich sind die kopfballstarken Baur und Lovric auch bei jeder Standardsituation mit vorne, erzielten ihre Treffer zuletzt so. Aber: „Wenn wir aus der Defensive gut nachschieben und den Rückraum besetzen, sind wir schwerer ausrechenbar, als wenn alles nur am Maxl (Entrup, Anm.) hängt“, weiß auch der Coach. Der saß am Freitag gegen Draßburg übrigens nur auf der Bank, Grund war ein Infekt, der ihn die ganze Trainingswoche zum Zusehen verdammte. In Hälfte zwei kam er in die Partie, erzielte prompt das 3:0. Saisontreffer Nummer 15 für den Stürmer.

Baumeister: „So etwas belohne ich“

Statt ihm stand Tobias Teufner nach drei Matches nicht nur wieder einmal im Kader, sondern auch gleich als Solospitze in der Startelf. Für Baumeister die Belohnung guter Trainingsleistungen: „Er hat gut trainiert, deswegen hat er sich‘s verdient. Er hat sich nicht hängen gelassen, hat weiter Gas gegeben. Man sieht, dass er sich weiterentwickeln will und so etwas belohne ich.“

Sorgenkind Zocher durch Jäger ersetzt

Stammtorhüter Mario Zocher musste wieder einmal passen. Der Goalie wurde zum einen von einem Darmvirus gebremst, hätte aber auch nicht spielen können, weil er sich eine Bänderverletzung im Knöchel zuzog. Das MRT steht noch aus, die Länge der Pause ist aktuell noch ungewiss.