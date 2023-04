Baumeister: „Klingt pervers, aber wir waren nicht schlecht“

Werbung

FC Marchfeld Donauauen - SC Wiener Neustadt 1:4. Begonnen hätte es für den FC Marchfeld am Freitag-Abend eigentlich gut, einzig das Ende war für alle, die es mit dem FCM halten, nicht so rosig. Aber alles der Reihe nach...

Die Heimischen gingen schon früh in Front, Eldis Bajrami schloss überlegt ins lange Eck ab, bedient wurde er von Kumpel Max Entrup (4., 1:0). Schlusslicht Wr. Neustadt ließ sich dadurch allerdings wenig beeindrucken und kam nach einem Freistoß von der Seite rasch zurück. Fabian Vyhnalek köpfte ein.

Danach waren wieder die Gastgeber am Zug, Pascal Sagmeister und Francesco Lovric vergaben zwei gute Möglichkeiten, Ex-FC Marchfeld-Goalie Martin Kraus war auf dem Posten. Die Gäste zeigten der Baumeister-Elf in Minute 37, was Effektivität bedeutet. Nach einem Ballgewinn ging es schnell, Michael Hutter zeigte sich für die erstmalige Führung verantwortlich, die die Wr. Neustädter bis zum Schluss nicht mehr hergeben sollten.

Chancenwucher da, Eiseskälte dort

Der FCM kam stark aus der Pause, ließ gleich zwei Hunderter (46., 47.) liegen und wurde wieder bestraft. Max Sax schweißte das Leder nach 52 Minuten per Dropkick ins lange Eck. „Trifft er so wahrscheinlich nie wieder, aber war ein schönes Tor“, sagte Baumeister im Anschluss ans Match. Es ging weiter mit massig Marchfelder Tormöglichkeiten und - richtig geraten - einem Wr. Neustadt-Treffer. Nach einem Ringkampf an der Strafraumgrenze zwischen Markus Nowotny und seinem Gegenspieler gab es plötzlich Elfmeter, Dominik Rotter zeigte keine Nerven und verwandelte eiskalt. Der Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie.

Stimmen zum Spiel

„Manche Sachen sind unerklärlich. Es klingt zwar pervers nach einem 4:1, aber wir haben gut gespielt. Der Gegner hat einfach aus jeder Chance ein Tor gemacht“, analysierte Baumeister.

Stefan Valenka, Interimstrainer SC Wiener Neustadt sagte nach dem Spiel: „Das Ergebnis ist vielleicht am Ende zu hoch, aber nicht unverdient. Wir haben uns von der starken Anfangsphase und der frühen Führung des Gegners nicht verunsichern lassen und haben konsequent unseren Plan verfolgt. Es freut mich, dass wir auch auswärts punkten, ich bin sehr stolz auf die Burschen.“

Statistik:

FC Marchfeld Donauauen - SC Wiener Neustadt 1:4 (1:2)

Torfolge: 1:0 (4.) Bajrami, 1:1 (7.) Vyhnalek, 1:2 (37.) Hutter, 1:3 (52.) Sax, 1:4 (67., Elfmeter) Rotter

Karten: Entrup (82., Gelbe Karte Unsportl.), Harrer (90., Gelbe Karte Foul)Fischer (63., Gelbe Karte Foul), Spahic (76., Gelbe Karte Unsportl.), Vyhnalek (8., Gelbe Karte Unsportl.)

FC Marchfeld Donauauen: Bajrami, Sagmeister (62. Aussenegg), Nowotny, Lovric, Bolland, Oroshi, Sudar (62. Kurz), Entrup, Jäger, Ucar, Mihaylov (79. Harrer)

SC Wiener Neustadt: Spahic, Fönyedi, Prenqi (87. Kirschner), Rotter, Ehrnhofer, Vyhnalek (82. Cuhadar), Piermayr, Sax (87. Sabados), Fischer, Hutter (78. Dominkus), Kraus

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Holzinger