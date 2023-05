Schon der dritte Goalie

Vier Niederlagen aus den letzten vier Spielen, dazu 15 Gegentore – FC-Marchfeld-Trainer Ernst Baumeister wechselte vor dem Auswärtsspiel in Neusiedl seinen Tormann. Fabio Jäger nahm auf der Bank Platz, Andreas Zehetbauer stand zwischen den Pfosten. Baumeister begründete: „Wir wollten ihn (Jäger, Anm.) ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Er war schon (mental) angeschlagen. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen befreiend für ihn.“ Nachsatz: „Ich wollte ihn menschlich schonen, wenn man das so sagen kann. Das hat nichts mir der Leistung zu tun.“ Jäger hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen, haderte nach der Niederlagenserie und den vielen Gegentreffern aber ein wenig mit der Situation.

Baumeister versteht, dass der Negativlauf dem Youngster zusetzte: „Er ist ein junger Bursch mit 20 Jahren und hat noch alles vor sich. Dann bekommst du so viel Tore.“

Sonderlob für Goalie Nummer drei

Zehetbauer, mit 21 immerhin ein Jahr älter als Jäger, machte seine Sache am Freitag im Burgenland gut – dort, wo er sich in der Vorsaison seine ersten Sporen verdiente. Bei Oberpetersdorf/Schwarzenbach sammelte der Keeper in der Burgenlandliga erste Erfahrungen. Vom Chef gab’s nach dem 3:1-Sieg gegen Neusiedl ein gutes Zeugnis: „Er war sehr ruhig und hat seine Vorderleute sehr gut eingeteilt. Das hat wirklich gepasst.“