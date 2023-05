Zweimal zurückgekommen, aber Sieg liegengelassen

FC Marchfeld Donauauen - USV Scheiblingkirchen-Warth 2:2. Ein Tor mit der ersten und ein Tor mit der letzten Aktion – das bekamen die Zuschauer im Mannsdorfer Aulandstadion vor dem Seitenwechsel zu sehen. Die Gäste aus Scheiblingkirchen jubelten schon in Minute drei über den Führungstreffer, Stefan Vollnhofer zog einfach mal ab, traf FCM-Innenverteidger Francesco Lovric von dem der Ball via Bogenlampe hinter Andreas Zehetbauer im Netz landete.

Der Ausgleich des FC Marchfeld fiel schließlich in der Nachspielzeit der erste Halbzeit, Lovric drückte die Kugel nach Bolland-Vorlage in der Mitte über die Linie. Dazwischen gab es viel Leerlauf, aber die weit besseren Aktionen der Heimischen. Scheiblingkirchen versuchte der Baumeister-Elf die Schneid abzukaufen, der Coach war stolz auf seine Jungs: „Die Burschen haben gut dagegengehalten.“

Entrup scheiterte zwischendurch per Kopf, auch Francis Bolland brachte den Ball aus fünf Metern mit dem Schädel nicht im Tor unter.

Zweite Chance, zweites Tor

Scheiblingkirchen startete in Hälfte zwei ähnlich gut, wie in den ersten Durchgang. Dauerte es vor der Pause nur drei Minuten, so waren es diesmal ganze fünf. Matthias Lindner war nach einem weiten Ball plötzlich zentral vor Zehetbauer mutterseelenalleine und stellte mit der zweiten Scheibnling-Chance auf 2:1. Die Gastgeber wirkten allerdings nicht geschockt, Baumeister reagierte mit einem Dreifachwechsel. Er brachte Aussenegg, Mihaylov und Harrer. Nur drei Minuten nachdem er firschen Wind brachte, klingelte es. Eldis Bajrami fand in der Schnittstelle Max Entrup, der den Ball eiskalt ins lange Eck schob.

Der FCM vergab in der Folge die Möglichkeiten auf drei Punkte, die beste hatte Lovric, der an der Stange scheiterte. „Sehr gut gespielt, es war mehr drin. Wir waren 90 Minuten in ihrer Hälfte“, fand Baumeister.

Statistik:

FC Marchfeld Donauauen - USV Scheiblingkirchen-Warth 2:2 (1:1).

Torfolge: 0:1 (3.) Vollnhofer, 1:1 (45+1.) Lovric, 1:2 (50.) Lindner, 2:2 (68.) Entrup.

FC Marchfeld Donauauen: Zehetbauer; Ucar (65. Aussenegg), Lovric, Nowotny, Oroshi; Baur (20. Sudar), Bolland; Bajrami, Kröpfl (65. Harrer/87. Kurz), Sagmeister (65. Mihaylov); Entrup.

USV Scheiblingkirchen-Warth: Lindner (87. Eisinger), Kaltenböck, Steiner, Ressler Daniel, Jatic, Ressler Christian (HZ. Etlinger), Pichler (73. Walli), Höller, Vollnhofer, Kürner, Meier (65. Hatzl)

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Koscielnicki