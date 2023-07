Wechsel platzte in letzter Sekunde

Kurioses in Mannsdorf. Eigentlich war zwischen dem FC Marchfeld und Offensivspieler Arbnor Prenqi alles klar, der Kosovare trainierte schon länger mit und kam auch in Testspielen für den FCM zum Einsatz. Am Freitag teilte Trainer Hannes Friesenbichler die Mannschaft erstmals, schickte ein paar Spieler zum zweiten Team. Unter anderem Benjamin Budimir, oder eben Prenqi.

Der lehnte dankend ab. „Wir haben vorige Woche das erste Mal geteilt“, schildert Friesenbichler, „er hat sich entschlossen, den Vertrag aufzulösen, das find ich schade. Ich hab' ihm gesagt, er spielt unten, damit er Selbstvertrauen tanken kann, aber das wollte er nicht.“

Prenqis Glück - die Freigabe von Stammverein Rapid war zu Transferschluss noch nicht da, er kann also noch wechseln. „Ja, sonst hätte er jetzt ein halbes Jahr nicht spielen können“, weiß sein Kurzzeit-Coach.

Ein Linksverteidiger aus der Slowakei

Ein neues Gesicht präsentierten die Marchfelder in all dem Trubel auch noch. Simeon Kohut kommt vom FC Petrzalka. Der 21-jährige Slowake ist auf der Linksverteidiger-Position angestammt und kann 35 Zweitliga-Spiele in seinem Heimatland vorweisen. Für ihn ist es die erste Station außerhalb der Slowakei.