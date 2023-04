Zwei Verletzte in einer Minute

Werbung

Ein Kuriosum der negativen Art ereignete sich am Sonntag beim Spiel des FC Marchfeld am Wiener Sport-Club-Platz. Die Unglücksraben: Ufuk-Cem Ucar und Markus Nowotny.

In Minute 65 wurden beide Defensivspieler verletzt ausgewechselt. Ucar, der als Rechtsverteidiger zum ersten Mal überhaupt Regionalliga-Luft schnuppern durfte, wurde bei einem Klärungsversuch von seinem Gegenspieler am Knöchel getroffen. Daraus entstand ein Outeinwurf, aus dem wiederum ein Luftzweikampf resultierte, den Markus Nowotny gewohnt intensiv führte. Beim Aufkommen knallte er mit dem Kopf gegen die Stange, zog sich dabei ein Cut zu. „Alles in einer Aktion, das kommt in unserer Situation dann auch noch dazu“, schüttelte Baumeister nach dem Doppelwechsel den Kopf.

Bei beiden Akteuren dürfte es aber nicht so schlimm sein, es gab schon Entwarnung. Für Jungspund Ucar, der im RLO-Liga-Cup am Ostermontag (4:1-Sieg gegen Draßburg) wie vier seiner Kollegen erstmals „oben“ dabei war und sich empfahl, hatte der Coach ein Sonderlob parat: „Einer der Stärksten, bis er verletzt ausgeschieden ist. Sehr, sehr positiv.“

Dritte Liganiederlage am Stück

Weniger positiv ist die aktuelle Entwicklung, die den FC Marchfeld auch in der Tabelle auf Rang sechs ausspuckt, nachdem man noch als Vierter überwinterte. Sportlich gab es im Frühjahr erst zwei Siege, zuletzt regnete es gar drei Niederlagen en suite.