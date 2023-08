Des Schneiders neue Kleider

Es läuft bei Niklas Schneider. Der 19-Jährige ist seit Frühjahr Stammspieler, erzielte gegen Altach und TWL seine ersten Tore im Erwachsenenfußball und erledigte nun gegen die Viktoria (4:0) einen Top-Job in der Viererkette. „Ich habe eigentlich immer nur als Sechser oder Achter gespielt, auch im Nachwuchs. Zum Glück habe ich schon in der Vorbereitung zweimal als Innenverteidiger gespielt“, hatte Schneider vor dem Ernstfall seine Feuertaufe auf der neuen Position: „Zdichynec und ich haben das ganz gut gemacht, auch gegen Spieler, die körperlich überlegen sind, wie Rotter.“

Die körperliche Komponente ist auch jener Teilbereich, in dem sich Schneider im letzten Jahr am meisten verbessert hat. „Ich hatte genug Zeit, um mich an das Tempo im Erwachsenenfußball zu gewöhnen, habe mich im Zweikampfverhalten und im Spiel nach vorne gesteigert“, analysiert Schneider und weiß, bei wem er sich zu bedanken hat: „Trainer Hans Kleer hat mir sehr geholfen.“

Nicht nur mit seiner eigenen Entwicklung, auch mannschaftlich geht es in die richtige Richtung, „auch wenn wir mit der bisherigen Punkteausbeute natürlich nicht zufrieden sind. Spielerisch sind wir um nichts schlechter als letzte Saison, glaube ich, aber wir sind sehr jung. Es ist wichtig, dass wir von Anfang an gut dabei sind, nicht hinten hineinrutschen, dann sind sicher viele Punkte möglich“, wer dann für die entscheidenden Tore sorgt, ist sekundär. Schneider lässt den Kollegen gerne den Vortritt: „Tore sind auf einer Position nicht das Wichtigste, auch wenn es ein cooles Gefühl ist, vor allem das erste Tor im Erwachsenenfußball gegen Altach, also einen Bundesligisten zu machen“, fühlt sich Schneider trotz allem in der Rolle des klassischen zentralen Mittelfeldspielers am wohlsten.