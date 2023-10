Die Krux mit den Standards

Ein Freistoß gegen Ardagger. Ein Eckball gegen Rapid II. Ein Corner und ein Gegentor in der Folge eines Freistoßes. Wenn Traiskirchen in dieser Saison in der Liga verlor, dann war immer auch ein Gegentreffer aus einem ruhenden Ball dabei. Am Freitag fing sich Traiskirchen gegen den FavAC ebenfalls ein Tor nach einer Ecke. Diesmal blieb es aufgrund des 3:1-Sieges eine Randnotiz. „Aber wir müssen jetzt einmal anfangen die Standards besser zu verteidigen“, ist Traiskirchen-Trainer Hans Kleer die Achillesferse ein Dorn im Auge.