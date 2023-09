Die Mujanovic-Prognose

Ein burgenländischer Journalistenkollege prognostizierte Salko Mujanovic nach seinem Wechsel von Draßburg nach Traiskirchen 30 Saisontore – also einen Treffer pro Spiel. Ein kleines Augenzwinkern war freilich dabei, doch bisher liegt der 26-Jährige fast im Soll, übernahm mit seinem achten Tor im neunten Spiel die alleinige Führung in der Schützenliste.

Dabei ist der Bosnier kein klassischer Neuner, sondern eigentlich ein Flügelstürmer. In Traiskirchen kommt er im Zentrum zum Zug. „Er weicht immer wieder auf die Seiten aus. Da merkt man schon, dass er kein richtiger Mittelstürmer ist“, beobachtet Traiskirchen-Obmann Werner Trost. Mujanovic könnte sogar noch mehr Tore am Konto haben, Trost denkt etwa an eine Szene gegen Neusiedl: „Bei einem Stanglpass ist er zu kurz gekommen. Ein gelernter Mittelstürmer haut den rein.“