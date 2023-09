Doppelter Schock nach bester erster Hälfte

Eigentlich war alles auf Schiene, doch dann wurde binnen 120 Sekunden aus einer 1:0-Führung ein 1:2-Rückstand. Neusiedl hatte das Spiel gedreht. Ein Spielverlauf der so gar nicht in die letzten Wochen passte und ein Rückschlag von dem sich Traiskirchen an diesem Freitagabend auch nicht mehr erholen sollte. In den letzten 40 Minuten spielte sich die Kleer-Elf keinen einzigen Hunderter heraus.

„Wir haben eine junge Mannschaft. Das hat man in dieser Phase gemerkt“, analysiert Traiskirchen-Obmann Werner Trost: „Da gibt es so etwas nun einmal. Die Jungs waren durch die zwei schnellen Gegentreffer nach der Pause so geschockt, dass wir danach nichts mehr zusammengebracht haben.“ Den Grund für die doch überraschende Niederlage gegen die Nordburgenländer verortet Trost ohnehin in der ersten Halbzeit. „Das war eine unserer besten Hälften überhaupt. Wir hätten die Partie ausschießen müssen, indem wir das 2:0 oder 3:0 machen.“

Ähnlich fasst Coach Hans Kleer das Spiel zusammen: „Man hat gemerkt, dass die zwei Tore etwas mit uns machen. Wir haben uns dann in den letzten 20 Metern nicht mehr entscheidend durchgesetzt, haben zu oft die falschen Entscheidungen getroffen. Gegen Ende haben wir es zu sehr mit der Brechstange versucht.“