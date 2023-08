Drei Punkte wären das perfekte Geschenk

Ein Jahr lang streifte Volkan Düzgün die Leobendorf-Dress über. Am Freitag kommt es für den Neo-Traiskirchner zum Wiedersehen mit den Ex-Kollegen. „Es war ein schönes Jahr dort. Sportlich ist es für mich persönlich und für den Verein nicht so gelaufen, vor allem im Herbst. Im Frühjahr war es dann viel besser und wir haben noch einiges rausgeholt, aber nicht so viel wie wir uns eigentlich gewünscht hätten“, reflektiert Düzgün, der mit Traiskirchen diese Saison einen deutlich besseren Start hinlegte, aber nicht so gut, wie jener von Leobendorf. Marco Sahanek und Co lachen mit dem Punktemaximum von zwölf Zählern von der Tabellenspitze. „Sie haben jetzt eine Euphorie, aber wir werden uns gut auf sie einstellen“, Rachegelüste hat Düzgün keine: „Gegen einen Ex-Club ist immer ein bisschen mehr Spannung da, aber ich war ja nicht Jahre dort und es ist nicht das erste Mal, dass ich den Verein wechsle. So etwas ist auch Routine geworden.“

Routine ist ein gutes Stichwort. Düzgün ist der älteste Spieler im Traiskirchner Kader. Als neue Rolle empfindet er diesen Status aber nicht: „Sicher versuche ich eine Führungsposition zu übernehmen, aber das habe ich auch schon bei Mannschaften versucht, bei denen der Altersschnitt höher war“, versichert der Offensivmann, für den ein Sieg gegen Leobendorf ein besonderes Geschenk wäre, denn am Samstag wird der Ex-Ebreichsdorfer 29 Jahre alt. „Dann würde ich mit einem richtig guten Gefühl am Samstag nach Velden fahren“, schmunzelt „Volki“.

In Feierlaune will Düzgün auch im weiteren Verlauf der Saison bleiben. Mit Traiskirchen ist einiges möglich: „Es sind einige erst spät zur Mannschaft gekommen. Die Zeit, um sich einzuspielen war kurz, aber die Jungen haben richtig Potenzial. Wenn es so weitergeht, bin ich optimistisch, dass es eine gute Saison wird.“