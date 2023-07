Drei Testspieler in der Auswahl

Das muntere Testen ging los. Zunächst spielte Traiskirchen unter der Woche gegen Krems — Endstand 2:2. „Vor allem im ersten Durchgang hatten wir gute Aktionen im Offensivbereich. Es war ein ausgeglichenes Spiel, das 2:2 geht in Ordnung“, urteilte Trainer Hans Kleer. Zwei Testpiloten waren für die Innenverteidigung am Prüfstand — beide konnten nicht überzeugen.

Am Freitag stand dann der Test gegen den FAC am Programm, wo ein slowakischer Testspieler seine Chance bekam. „Es war schwer für ihn, er konnte uns aber auch nicht überzeugen“, offenbarte Kleer.

Es war ähnlich wie gegen Krems. Nach vorne hatten die Traiskirchner durchaus gute Ansätze. Doch in der Abwehr kamen gegen die schnellen FAC-Spieler Probleme zum Vorschein. „Das haben sie uns ganz klar aufgezeigt“, betonte Kleer.

So schaut sich Traiskirchen weiter nach einem Innenverteidiger um. Laufend werden dem FCM Spieler angeboten, „wir halten weiter Ausschau“, bestätigt Kleer.

Und dann gibt es da ja noch drei Testspieler, die weiter ein ernstes Thema in Traiskirchen sind. Wie Deniz Pehlivan. Der 18-jährige Stürmer durchlief die Rapid-Akademie, hat 20 Einsätze für die diversen ÖFB-Nationalteams vorzuweisen. Er war zudem in der zweiten Mannschaft von Mainz, zuletzt beim Wiener Sport-Club. Mit Patrick Mijatovic von Team Wiener Linien ist ein weiterer Angreifer am Prüfstand. Der 21-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison zwei Tore in 23 Einsätzen für TWL.

Der dritte im Bunde ist ein Bezirkskicher. Der Teesdorfer Jan Kirchmayer durchlief die Akademie in St. Pölten, kickte zuletzt für Rapid II, kam dort auf 16 Einsätze in der 2. Liga, war allerdings auch lange Zeit verletzt. Der 19-Jährige kann auf der rechten Außenbahn alle Positionen spielen, offensiv wie defensiv. „Noch ist da aber nichts fix zu vermelden“, will sich Kleer das Trio im Training noch genauer anschauen.

Von Admira-Seite ist fix, dass Alexander Leidinger, Yannick Maierhofer und Nadir Ajanovic nach Traiskirchen stoßen.