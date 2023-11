Finale als doppelte Revanche

Traiskirchen beendet das Kalenderjahr 2023 mit zwei Heimspielen. Zuerst geht's am Freitag gegen die Young Violets. Eine Woche später gibt es beim vorgezogenen Rückrundenstart die Chance auf Revanche gegen Aufsteiger Ardagger, das erste Saisonduell ging ja mit 3:2 an die Mostviertler. Trainer Hans Kleer richtet den Fokus aber zunächst ganz auf die Jungveilchen. „Wir haben in der Vorbereitung gegen sie gespielt und 0:3 verloren. Wir haben etwas gut zu machen“, soll es schon gegen die Wiener die erste Revanche geben.

Es wird jedenfalls eine ganz andere Partie als zuletzt gegen Draßburg oder auch eine Woche später gegen Ardagger. „Sie wollen auch Fußball spielen, spielen viel in die Spitze und sind effizient. Ich erwarte mir ein Spiel, in dem beide nach vorne spielen“, meint Kleer.

Es wird auch das Aufeinandertreffen der beiden Top-Torjäger. Ex-Teamspieler Philipp Hosiner ist in der Schützenliste mit zehn Treffern der erste Jäger von Traiskirchens Salko Mujanovic, der in Draßburg zuletzt sein 13. Tor erzielte. Es ist aber auch das Duell der beiden Trainer, die am meisten wechseln. Nur Max Uhlig (67) tauschte diese Saison öfter als Kleer (65).