Fragezeichen um Samuel Oppong

Bleibt er oder geht er? Das ist in Traiskirchen die große Frage rund um Samuel Oppong. Derzeit ist der 25-Jährige verletzt, kämpft mit Leistenproblemen und arbeitet an seinem Comeback. So ist er etwa in Fuschl am See bei „Guru“ Franz Leberbauer in Behandlung, um wieder schmerzfrei zu werden. „Er war kurz fit, jetzt ist die Verletzung aber wieder aufgebrochen“, erzählt Trainer Hans Kleer. Ob Oppong bleibt oder nicht, ist unklar. „Mal schauen ob wir uns mit ihm einigen können“, würde Kleer den Flügelflitzer gerne beim FCM halten.

Das sieht auch Obmann Werner Trost so. „Wir wollen ihn halten, aber es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte. Man muss eben sagen, dass er aktuell nicht bei 100 Prozent ist“, weist Trost auf die Verletzung hin.

Dazu kommt, dass Oppong, der 14 Einsätze für die diversen ÖFB-Nachwuchsnationalteams vorzuweisen hat, rund zehn Tage aus familiären Gründen in Ghana verweilt. „Es ist in der Schwebe. Wir werden aber mit ihm reden, wenn er wieder da ist“, führt Trost weiter aus.