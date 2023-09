Rückkehr nach Favoriten

Nach dem Ausrutscher gegen Neusiedl geht es für Traiskirchen zurück auf den Kunstrasen und wieder zurück auf in die Kennergasse 3, auf jenen Platz, wo der FCM vor elf Tagen gegen Mauerwerk bekanntlich einen 8:0-Rekordsieg einfuhr. Diesmal heißt der Gegner FavAC. Der Stadtliga-Meister ist mit neun Punkten aus neuen Spielen solide in die Spielzeit gestartet, mehr aber auch nicht.

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer erwartet trotzdem ein Spiel auf Messers Schneide: „Das wird von der Emotion her noch einmal eine andere Partie als gegen Neusiedl“, prognostiziert der Coach einen heißen Tanz: „Bei ihren Heimspielen hat der FavAC bisher gut gespielt. Wir werden mit und gegen den Ball alles abrufen müssen und in der Offensive müssen wir uns besser durchsetzen als zuletzt.“ Für ein Trio ist es übrigens die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Michael Tercek und Fatih Balli zerrissen für den Traditionsverein aus dem zehnten Bezirk ihre ersten Fußballschuhe. Kapitän Filip Dmitrovic hütete im Frühjahr 2022 den Kasten der Wiener. Ein Wiedersehen wird es auch mit Ex-Traiskirchen-Stürmer Benjamin Mustafic geben. Für Traiskirchen brachte er es in der Saison 2021/22 nur auf einen Treffer. Beim FavAC vollstreckte Mustafic in dieser Saison bereits viermal, ist damit der torgefährlichste Spieler der Wiener.Mauerwerk-Quartett

nach 0:8 freigestelltÜbrigens: Das Traiskirchner Schützenfest gegen Mauerwerk hat ein Nachspiel — nicht für Traiskirchen, aber bei den Wienern. Clubpräsident Mustafa Elnimr warf vier Spielern öffentlich (Wett)Betrug vor und stellte das Quartett sogleich frei, bis die ganze Angelegenheit geklärt ist — darunter soll nach NÖN-Informationen auch ein Akteur sein, der in seiner Fußball-Vita einen Verein im Bezirk Baden stehen hat.