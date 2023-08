Sind aller guten Dinge 17?

Spielt Marchfeld gegen Traiskirchen, dann stehen Zweitere meistens mit leeren Händen da. So war es zumindest in den ersten 16 Duellen, lediglich fünf Unentschieden holte Traiskirchen bis dato, dem stehen elf Niederlagen und kein einziger Sieg gegenüber. Auch Hans Kleer konnte den Fluch in den ersten drei Versuchen nicht beenden. In der Vorsaison gab's in der Liga ein 0:3 und ein 3:5. Im Finale des Regionalliga-Cups verlor Traiskirchen mit 1:4.

„Das ist Fußball“, kann Kleer nicht erklären, warum Marchfeld der Angstgegner ist. Was ihn für Freitag optimistisch stimmt? „Jede Serie geht einmal zu Ende.“ Die Chancen stehen vielleicht gut wie lange nicht. Traiskirchen bot in den bisherigen vier Pflichtspielen passable Leistungen, belohnte sich zuletzt mit dem ersten Erfolg.

Marchfeld holte aus den ersten drei Partien nur zwei Zähler, wartet zudem noch auf das erste Saisontor. Noch können Eleoenai Tompte und Taner Sen nicht in die Fußstapfen des zu Hartberg abgewanderten Max Entrup treten. „Marchfeld ist besser, als sie jetzt dastehen. Das ist eine sehr routinierte Mannschaft mit Qualität“, weiß Kleer, dass die Trauben auch im 17. Versuch hoch hängen.