Spizenspiele als Bonus

So spannend war die Regionalliga schon lange nicht. Wer wird Herbstmeister? Diese Frage ist vier Runden vor dem Ende der Hinrunde völlig offen. Die ersten fünf Teams trennen nämlich nur zwei Punkte. Mittendrin im Großkampf: Traiskirchen, das sich dank des 3:1-Sieges gegen Oberwart auf Platz drei verbesserte und für den bisher starken Herbst nun mit zwei Spitzenspielen belohnt wird. „Das kann man so sagen“, grinst Coach Hans Kleer vor den Duellen gegen Krems — die Wachauer rutschten durch die 0:2-Niederlage in Ardagger von Rang eins auf Position vier ab — und Neo-Leader Donaufeld. „Es macht Spaß, wenn die Mannschaft Woche für Woche zeigt, was sie kann. Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir Partien, in denen wir Favorit sind, gewinnen können. Jetzt wollen wir auch in solchen Spitzenspielen bestehen“, sagt Kleer, gelingt das, dann ist Traiskirchen tatsächlich voll im Rennen um den Herbstmeister. Die Ausgangslage ist für Kleer ein Bonus, kein Druck. „Wir können unbefangen in die Spiele reingehen, wir haben nichts zu verlieren“, aber durchaus etwas zu gewinnen.