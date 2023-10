Traiskirchen toppt schon jetzt die Vorjahresmarke

Zwei Drittel der Herbstsaison sind absolviert und schon jetzt hat Traiskirchen mehr Punkte (19) am Konto als nach der kompletten Hinrunde der Vorsaison (18). Das zeigt, wie gut Traiskirchen aktuell performt. Immer besser in Fahrt kommt auch der kommende Gegner. Aufsteiger Oberwart legte zwar einen ziemlichen Fehlstart in die Saison hin, aus den letzten fünf Spielen holten die Südburgenländer aber neun Punkte, genauso viele wie Traiskirchen.

FCM-Coach Hans Kleer ist nicht nur deshalb gewarnt. Mit den ehemaligen Bundesliga-Profis Patrick Farkas, Lukas Ried und Michael Huber stehen auch durchaus prominente Namen in den Oberwarter Reihen. „Eine gestandene Mannschaft mit Qualität“, prognostiziert Kleer seinem Team keinen einfachen Freitagabend.

Was für Traiskirchen spricht ist die Offensivstärke. Mit 27 Toren ist der FCM aktuell die beste Offensive. Mit Salko Mujanovic, der auch gegen den FavAC doppelt traf, hat Traiskirchen derzeit auch den Führenden in der Torschützenwertung in seinen Reihen. „Nicht nur seine Tore sind wichtig. Er arbeitet auch extrem viel für die Mannschaft“, meint Kleer. Auch von der 30-Tore-Prognose eines Journalistenkollegen hörte er: „Aber die hat damals nicht einmal ein Ercan Kara geschossen“, schmunzelt Kleer.