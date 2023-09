Traiskirchen verpflichtet Trio aus dem Senegal

In der Vorbereitung testete Traiskirchen fünf Senegalesen (NÖN berichtete). In den vergangenen Wochen war es um die Spieler einer afrikanischen Akademie ruhig geworden. Im Hintergrund bastelte Traiskirchen aber weiter am Deal.

Nun sind drei von ihnen zurück beim FCM. Innenverteidiger Papa Madiop Fall Top und die Außenbahnspieler Leon Sagna und Moses Thomas Meah landeten am vergangenen Montag wieder in Österreich und sind seit letztem Dienstag im Mannschaftstraining. Alle drei Spieler sind in der RLO einsatzberechtigt„Sie waren verständlicherweise sehr müde wie sie angekommen sind“, erzählt Trainer Hans Kleer, der den drei Neuzugängen Regionalliga-Tauglichkeit attestiert, aber auch die nötige Zeit geben wird: „Ob sie am Freitag gegen den Sport-Club dabei sind, kann ich noch nicht sagen.“ Spielberechtigt ist das Trio jedenfalls.

Anders als auf Landesverband-Ebene dürfen in der Regionalliga auch mehr als zwei Nicht-Verbandsspieler eingesetzt werden. Verbandsspieler ist jeder, der fünf Jahre durchgehend in Österreich kickte. Die drei Senegalesen sind klarerweise keine Verbandsspieler, deswegen waren am Samstag bei der KM II auch nur Madiop und Sagna im Einsatz. Die 1b siegte in Wolfsthal mit 3:0. Sagna steuerte gleich ein Tor bei.