Trotz 8:0-Sieg noch nicht im Höhenflug

Ein Viertel der Saison ist absolviert. Traiskirchen ist Zweiter und auch in den nächsten Partien gegen Neusiedl, FavAC und Oberwart der Favorit. „In der Vergangenheit war es oft so, dass wir uns gegen die vermeintlich schwächeren Gegner oftmals schwerer getan haben“, bleibt Mittelfeldspieler Niklas Schneider demütig: „Wir müssen in den nächsten Wochen mindestens genauso professionell und konzentriert weiterarbeiten wie bisher“, nimmt der Youngster das Wort Tabellenführer noch nicht in den Mund.

Ähnlich konservativ analysiert Traiskirchen-Obmann Werner Trost die „Momentaufnahme“. Der Vereinschef meint: „Es gibt sicher ein paar Vereine, die mehr Möglichkeiten als wir haben.“ Detail am Rande: Bei der Infoveranstaltung für die 2. Liga-Zulassung war Traiskirchen heuer nicht dabei.

Beim 8:0 über Mauerwerk bot Traiskirchen jedenfalls eine gute, aber keine fehlerfreie Leistung: „Es war dann in der zweiten Hälfte nicht ganz so souverän, wie es das Ergebnis aussagt. Mauerwerk hatte auch Chancen“, erinnert Trainer Hans Kleer an einen verschossenen Domoraud-Elfer oder Hochkaräter nach der Pause.

Traiskirchen bekam beim Kantersieg nicht weniger als fünf Gelbe Karten, nur eine davon wegen eines Fouls, die anderen waren wegen Kritik oder Unsportlichkeit. „Alleine zwei haben wir wegen Ballwegschießens bekommen. Das ist definitiv ein Punkt, den wir verbessern können“, gibt Kleer zu.

Zuhause gegen Neusiedl wird es schwieriger, ist der Coach überzeugt: „Das wird wieder ein deutlich zweikampfstärkerer und robusterer Gegner.“