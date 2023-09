Und plötzlich Favorit

Sieben schwere Spiele musst du überstehen. Das machte Traiskirchen zum Saisonstart. Jetzt geht es gegen Mauerwerk, Neusiedl, FavAC und Oberwart. „Partien, in denen wir wahrscheinlich der Favorit sind“, nickt Traiskirchen-Coach Hans Kleer. In dieser Rolle war seine Truppe bisher nur beim Auftakt in Ardagger – da ging es schief, verlor Traiskirchen 2:3. Ob sich Traiskirchen als stärkere Mannschaft am Papier schwerer tut?

„Das kann ich dann am Samstag beantworten“, grübelt Kleer: „Mauerwerk spielt auf Kunstrasen. Da kann schnell was passieren“, nimmt der Übungsleiter den Tabellenletzten keinesfalls auf die leichte Schulter – letzte Saison gab es an gleicher Stelle ja die höchste Niederlage der Traiskirchner RLO-Geschichte (0:5).

Da standen auf beiden Seiten aber komplett andere Mannschaften am Feld. „Ich bin mit der Entwicklung zufrieden“, sagt Kleer nach dem ersten Saisonviertel und wagt für die nächste Phase doch noch eine Prognose: „Wenn wir die Leistungen der letzten Wochen abrufen, dann werden wir auch in den nächsten Wochen was mitnehmen und auch nach diesen Spielen im ersten Drittel der Tabelle stehen.“