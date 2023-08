Wie aus dem Horrorstart ein Traumstart wurde

Mit Platz sechs und 47 Punkten spielte Traiskirchen in der Vorsaison die beste Saison der Regionalliga-Historie. Neun Zähler hatte der FCM nach fünf Runden auf dem Konto. In dieser Saison sind es zum gleichen Zeitpunkt zehn Punkte – Startrekord. Bisher hatte Traiskirchen maximal neun Körner (2021 und 2022). „Ich hätte es nicht geglaubt“, gibt Obmann Werner Trost zu, der nach dem 2:3-Stotterauftakt in Ardagger angesichts der Auslosung noch Geduld gemahnt hatte, auf die Horrorauslosung verwies.

Doch nach einem X bei TWL sowie den Siegen gegen Viktoria (4:0) und Marchfeld (1:0), musste am Freitag auch Leobendorf dran glauben (3:2). „Der Trainer hat es in relativ kurzer Zeit geschafft, die Mannschaft spielerisch und taktisch richtig gut einzustellen. Da muss man Hans Kleer ein Lob aussprechen.“ Die Auslosung bleibt weiterhin knüppeldick. Die Aufgaben in den nächsten beiden Runden bleiben schwierig. Am Freitag (19 Uhr) gastiert der FCM im Varta-Trainingszentrum beim vermeintlichen Titelfavoriten Rapid II. Eine Woche später geht es gegen den Wiener Sport-Club. Die Dornbacher sind nach fünf Spieltagen die einzige Mannschaft, die in dieser RLO-Saison noch nicht verlor.

„Der Start ist auf alle Fälle positiv“, meint auch Kleer: „Wir hatten auch schon zwei, drei stärkere Gegner. Die Jungs haben gesehen, dass sie mit jedem mithalten können. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Level auch über eine längere Zeit halten können“, gilt es trotz allem am Boden zu bleiben: „Beim ein oder anderen ist auch noch etwas drinnen. Wenn wir den Spirit aufrechterhalten, dann glaube ich schon, dass wir auch gegen Rapid und den Sport-Club was mitnehmen können.“