Zwölf Minuten, drei Rote und zwei Gegentreffer

90+5 Minuten waren am Freitagabend in Krems gespielt. Traiskirchen führte im Schlager der Runde 1:0, war zu diesem Zeitpunkt in der Live-Tabelle Erster. Zwei Minuten später war plötzlich alles anders. Der KSC drehte durch Treffer von Florian Sittsam und Jannick Schibany in Minute 96 und 97 das Spiel. „Ich bin schon lange im Geschäft, aber so etwas habe ich selten erlebt“, war Traiskirchen-Trainer Hans Kleer kurz nach Schlusspfiff fassungslos.

Nicht so sehr wegen der beiden späten Gegentore, sondern wegen Referee Alexander Autherith, der in der Schlussphase dreimal Rot gegen Traiskirchen zückte. Neben Nicolas Zdichynec wurden auch Kleer und sein Co-Trainer Drazen Grujicic ausgeschlossen.

Kleer bekam bei einem Wechsel gleich zweimal Gelb. Amar Helic durfte nicht hinein, weil sich Michael Tercek auf der gegenüberliegenden Seite beim Verlassen des Feldes Zeit ließ. Kleer reklamierte zuerst beim Assistenten, fragte nach seiner Verwarnung beim Schiedsrichter nach und bekam prompt den zweiten Karton: „Im Gespräch nach der Partie hat mir der Schiedsrichter gesagt, dass ich ihm den Vogel gezeigt habe. Das schaue ich mir auf Video an, dass ich das gemacht habe“, schüttelt Kleer den Kopf.

Unbemerkt blieb, dass Tercek, nachdem er das Spielfeld verlassen hatte, die Eckfahne umtrat, dadurch das Kremser Publikum aufstachelte. „Er hatte schon Gelb und hätte da wegen Unsportlichkeit Gelb-Rot sehen müssen. So ehrlich bin ich“, gibt Traiskirchen-Obmann Werner Trost zu.

Sekunden später kochten die Gemüter endgültig über. Zuerst soll KSC-Routinier Michael Ambichl gegen Fatih Balli in Eishockey-Manier einen Ellbogencheck ausgeteilt haben. Die Aktion lief weiter. In der nächsten Unterbrechung kam es zum Wortgefecht zwischen Ambichl und Balli. Der Kremser soll dabei noch einen Schlag gegen den Ballis Brustkorb begangen haben. Es kam zur Rudelbildung. Nicolas Zdichynec attackierte Ambichl auf Halshöhe und stieß ihn weg. Schiedsrichter Autherith gab Rot für Zdichynec und Gelb für Ambichl. „Wenn er die erste Tätlichkeit von Ambichl ahndet, kommt es gar nicht so weit. Eine Katastrophe“, mokiert sich Kleer.

Nach Spielende und den beiden späten Gegentreffern geigte Co-Trainer Grujicic dem Referee seine Meinung, bekam dafür ebenfalls Rot. Autherith selbst wollte sich gegenüber der NÖN zur turbulenten Schlussphase nicht äußern.