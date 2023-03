Abheben verboten

Wenn Stripfing über 90 Minuten keine einzige hundertprozentige Torchance hat. Wenn Stripfing nach dem Spiel auf die lange Liste an Ausfällen verweist. Wenn Stripfing mit dem Punktegewinn besser leben kann als der Gegner. Dann zeigt das, welches Standing sich Traiskirchen aktuell in der Regionalliga erarbeitet hat.

„Defensiv war es wieder ein sehr gutes Spiel von uns. Nach dem Ausschluss (Anm.: Sahintürk, 75.) waren wir aber zu wenig mutig, haben uns nicht richtig getraut auf Sieg zu spielen“, analysiert Trainer Hans Kleer.

Noch kein Schielen auf die Tabelle

Mit dem 0:0 bleibt Traiskirchen an der Spitze der Rückrundentabelle und auch in der Gesamttabelle ist noch etwas möglich, auf den Dritten Marchfeld fehlen aktuell nur fünf Punkte. „Die ersten Zwei sind weg. Dahinter ist es eng. Wir müssen aber erst einmal die nächsten Spiele auch so bestreiten, wie zuletzt, dann können wir irgendwann einmal auf die Tabelle schauen.“

Am Freitag wartet mit Draßburg nämlich ein höchst unangenehmer Gegner. „Auch wenn es blöd klingt, aber es wird womöglich ein schwierigeres Spiel als gegen Stripfing. Es wird sicher mehr Arbeit und es braucht extreme Laufbereitschaft.“