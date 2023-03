Der Fluch des Rechtsverteidigers

Es gibt Sachen, die kannst du einfach nicht erklären. In Wr. Neustadt musste Amar Helic nach wenigen Augenblicken mit einem Seitenbandeinriss raus. Michael Welkovits riss sich gegen Neusiedl das Kreuzband und gegen Scheiblingkirchen musste Marvin Trost gestützt das Spielfeld verlassen. Was alle drei gemeinsam haben? Sie spielten in der jeweiligen Partie als rechter Verteidiger. Für Trost ist die jüngste Knieverletzung auch die Fortsetzung seiner persönlichen Misere: Zuerst machte der Schambein- und Leisten-Bereich Probleme, dann zog sich der Captain im letzten Vorbereitungsspiel eine Rippenprellung zu und jetzt?

Knacks lässt schwere Verletzung vermuten

Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber: „Ich habe den Ball mit dem rechten Fuß weggespitzelt und bin mit dem linken im Rasen hängen geblieben und habe mir das Knie verdreht und es hat einen laut Knacks gemacht“, befürchtet Trost selbst einen Riss des vorderen Kreuzbands und/oder des Meniskus.

