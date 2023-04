Die Konstante des Kollektivs

Werbung

„13 Punkt, so viele haben wir in einem Monat noch nie gemacht“, gerät Traiskirchen-Obmann Werner Trost angesichts des derzeitigen Laufs ins Schwärmen. Warum Traiskirchen aktuell so gut ist, ist schwer zu erklären, auch für jemanden, der mittendrin ist, wie Abwehrchef Leo Maros: „Gerade in den ersten zwei, drei Partien habe ich nicht gewusst, warum es so gut funktioniert“, gibt Maros zu, der mittlerweile glaubt eine Antwort gefunden zu haben: „Die einzelnen Spieler haben sich gar nicht so sehr verändert im Vergleich zum Herbst, aber wir sind als Kollektiv viel besser geworden.“

Das betrifft vor allem die Defensivarbeit der gesamten Mannschaft. Die Null steht. „Genau das haben wir uns in der Vorbereitung vorgenommen und wir haben es bisher unerwartet gut erfüllt. Ich will es aber nicht verschreien“, klopft Maros auf Holz, weiß, dass schon am Samstag bei Donaufeld der nächste ganz harte Brocken wartet.

Die Wiener stehen für aggressives Pressing, wollen auch Traiskirchen unter Druck setzen, so wie es phasenweise Draßburg probierte. „Ein paar Mal war es schon brenzlig, aber aktuell ist es so, dass, wenn einer einen Fehler macht, der nächste ihn ausbessert. Die Konzentrationsfähigkeit ist am Platz höher als früher“, bemerkt Maros: „Es ist kein Zufall, dass wir jetzt in sieben Ligaspielen hintereinander zu Null gespielt haben. Die Ergebnisse spiegeln unsere Entwicklung wider.“

Fortschritte sieht Maros auch bei sich selbst, vor allem was die Regelmäßigkeit seiner Leistungen betrifft: „Ich bin eine Konstante, ich fühle mich gut, würde aber nicht sagen, dass es die beste Form ist, die ich je hatte. Persönlich schaue ich, welche Sachen noch besser gehen, bin dabei im guten Austausch mit dem Trainer.“