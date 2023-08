Ein historischer Sieg für Traiskirchen

In der Vorwoche machte die NÖN Hans Kleer darauf aufmerksam, dass Traiskirchen in den bisherigen 16 Spielen noch nie gegen Marchfeld gewann. Ein Motivationsschub: „Wir haben es danach schon zum Thema gemacht“, gibt der Coach zu. Und so trat seine Mannschaft auch auf. „Es war nicht unsere beste Partie, aber wir haben das Spiel mit den Tugenden gewonnen, die uns die Leute am wenigsten zuschreiben — wir haben gekämpft, Willen gezeigt, gut verteidigt und das nötige Glück gehabt“, jubelt Kleer über den historischen ersten Erfolg über Marchfeld.

„Jeder hat für jeden gekämpft“

Ein besonderer Sieg? „Es freut mich einfach für die Jungs, dass sie sich belohnt haben.“ Der Dosenöffner zum Sieg war das Goldtor von Isuf Ajradini in Minute vier. „Ein gutes Gefühl“, grinst der Flügelspieler über sein erstes Saisontor. Nach der Pause wechselte der 22-jährige Badener von der offensiven Außenbahn nach links hinten, nachdem Michael Tercek in der Pause gelb-vorbelastet das Feld verließ. Ajradini erledigte auch defensiv einen soliden Job und lobt: „Jeder hat für jeden gekämpft. Jeder wollte diesen Sieg zu hundert Prozent.“

Nächste Aufgabe Leobendorf

Sieben Punkte sind nun am Traiskirchner Konto, bevor es am Freitag zu Hause gegen Tabellenführer Leobendorf geht. „Ich glaube schon, dass wir so weit sind, dass wir sie schlagen können. Wenn wir unsere Leistung bringen, dann machen wir es ihnen auf alle Fälle schwer“, ist Ajradini selbstbewusst, auch wenn er Traiskirchen noch nicht am Limit sieht: „Da kommt noch mehr von uns. Die Qualität in der Mannschaft ist auf alle Fälle da. Wir können uns im Mittelfeld der Tabelle festsetzen oder vielleicht auch weiter oben.“