Ein Quartett für Traiskirchen

Seit mehreren Wochen trainierte das Trio in Traiskirchen mit. Die Verpflichtung war keine große Überraschung mehr: Deniz Pehlivan, Patrick Mijatovic und Jan Kirchmayer werden in der kommenden Saison in der ARBÖ Arena ihre Schuhe schnüren. Die beiden Stürmer Pehlivan (Sport-Club) und Mijatovic (TWL Elektra) kommen von Regionalliga-Konkurrenten. Kirchmayer ist ein Außenbahnspieler, der bei Rapid II bereits Erfahrung in der 2. Liga sammelte, ehe ihn eine Verletzung ausbremste. Nun möchte sich der Teesdorfer in seinem Heimatbezirk wieder für höhere Aufgaben empfehlen.

Die drei Offensivleute sind nicht die einzigen „Done Deals“, die Traiskirchen dieser Tage vermeldete. Nicolas Zdichynec wird die Defensive verstärken. Der 21-jährige Ebreichsdorfer kann sowohl als Innenverteidiger, als auch als Sechser agieren, spielte zuletzt für Vorwärts Steyr in „Liga zwa“. Am heutigen Samstag (17 Uhr) bestreitet die Kleer-Elf in der Austria Akademie ihr letztes Vorbereitungsspiel gegen die Young Violets.