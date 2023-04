Ein Tor pro Spiel und trotzdem Nummer eins

Werbung

Die Niederlage gegen Donaufeld schmerzte. Sie ändert aber nichts daran, dass Traiskirchen weiter das beste Team der Rückrunde bleibt. 17 Punkte, kein Team holte mehr Zähler als die Kleer-Elf. Paradox: In acht Spielen gelangen Traiskirchen nur acht Tore, keine Mannschaft traf seltener. Damit ist das beste Team der Rückrunde gleichzeitig die schlechteste Offensive der Rückrunde. Zugegeben: Wiener Neustadt, Sport-Club und Krems erzielten am Rasen weniger Tore. Das Trio bekam durch Brucks Rückzug bereits drei Tore am grünen Tisch zugesprochen.

Trotzdem: Traiskirchen fehlt in der Offensive die Power, das ist seit Wochen offensichtlich. „Wir haben gute Ansätze“, meint Coach Hans Kleer. Es bleibt aber eben zu oft beim Ansatz: „Wir spielen die Chancen schlecht fertig. Uns fehlt die Durchschlagskraft. Das müssen wir die nächsten Wochen verbessern.“

Die Ladehemmung ist keine Frage der fehlenden Qualität

Im Kalenderjahr 2023, der Rückrundenauftakt gegen Krems wurde ja noch vor dem Jahreswechsel gespielt, trugen sich sieben verschiedene Traiskirchen-Spieler in die Torschützenliste ein, aber keiner öfter als einmal. Ein echter Knipser fehlt Traiskirchen derzeit. Das ist auch dem offensiven Mittelfeldspieler Patrick Haas bewusst: „Gegen Donaufeld waren wir für einen Sieg zu harmlos“, warum sich er und seine Offensivkollegen derzeit mit dem Chancenkreieren derart schwertun, kann sich Haas nicht erklären: „Wir haben in der Vorbereitung auch gegen höherklassige Gegner eigentlich viele Tore gemacht, auch im Training schaut es nicht schlecht aus“, in den Spielen kann Traiskirchen aber zuletzt kaum Gefahr erzeugen. Dass es an der Qualität mangelt, glaubt Haas nicht: „Die Ausfälle, die wir haben, sind vorwiegend im Defensivbereich. Qualität ist auf alle Fälle genug da. Wir haben viele Spieler, in denen noch mehr steckt“, ist Haas überzeugt.

Das wollen er und seine Kollegen am Freitag (18.30 Uhr) zu Hause gegen Leobendorf auch zeigen: „Wir verteidigen sehr gut, spielen trotz der Niederlage bei Donaufeld eine sehr gute Rückrunde. Wir wollen jetzt gleich wieder zurück auf die Siegerstraße und hoffentlich können wir uns mehr Chancen erspielen als in den letzten Spielen“, denn auch die aktuell beste Defensive kann nicht immer zu Null spielen.