Ein Treffer, zwei Salti, drei Punkte

Er war erst wenige Sekunden am Platz. Dann schoss er den Ball an die Innenstange. Kurz musste er zittern. Dann fiel Samuel Oppong der Ballast der letzten Monate von den Schultern. Das Goldtor gegen Neusiedl war für den Traiskirchner „ein wunderschönes Gefühl. Super. Unbeschreiblich“, nach langer Leidenszeit. Eine Schambeinverletzung setzte den 24-Jährigen ab Mitte der Hinrunde außer Gefecht. Eine Verletzung, die sich in die Vorbereitung hineinzog: „Die Aufbauzeit nach der Verletzung war hart. Die Einheiten beim Physio sind eine einsame Angelegenheit. Ich bin nicht gut in der Zuschauerrolle, will der Mannschaft am Platz helfen."

Kein Salto-Verbot für Oppong

Genau das machte Oppong mit seinem Treffer am Freitag und noch mehr: Mit seinem spektakulären Doppelsalto-Jubel bereitete er seinen Teamkollegen und den Zuschauern Freude. „Eine spontane Geschichte. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht“, ließ Oppong seinen Emotionen freien Lauf.

Ein Salto-Verbot wie etwa von Alex Ferguson für Nani bei Manchester United, wird es für Oppong nicht geben. Traiskirchen-Trainer Hans Kleer sieht die Turneinlage locker: „Samu kann das. Da mache ich mir wegen der Verletzungsgefahr keine Sorgen. Bei dem ein oder anderen Spieler hätte ich aber schon ernsthaft Angst um ihre Gesundheit, wenn sie so etwas machen“, lacht der Coach.

Bei weiteren Toren wären weitere „Samu-Saltos“ also erlaubt. Doch von seiner Top-Form ist Oppong noch ein Stück weit entfernt. „Er hat im Herbst lange gut gespielt, war dann verletzt. Ich habe ihm gesagt, dass er geduldig. Das Tor tut ihm gut. Er ist aber bei Weitem noch nicht der Samu aus dem Herbst.“

Keine Nachrichten aus Regionalliga Ost mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden