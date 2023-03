Eine Serie mit Ansage

Das fünfte Spiel im Frühjahr brachte die fünfte Null. „Das ist ein neues Gefühl. So eine Serie hatte ich eigentlich noch nie“, grinst Traiskirchen-Tormann Filip Dmitrovic. Den letzten Gegentreffer in einem Pflichtspiel kassierte er am 24. September gegen Leobendorf. Es folgten 86 Minuten ohne Gegentor, ehe ein Zusammenprall mit Elektras Oliver Pranjic Dmitrovics Herbst vorzeitig beendete.

Zusammengerechnet hält seine persönliche Torsperre nun schon 536 Minuten. „Für mich sind es fünf Spiele. Der Rest zählt für mich nicht dazu“, sagt der Schlussmann, der zum Frühjahresauftakt gegen den Sport-Club noch der Matchwinner war, danach aber immer weniger zu tun bekam, weil seine Vorderleute die meiste Arbeit schon vorab erledigten. „Vielleicht stehen wir so stabil, weil ich die Leute so lautstark einteile“, kommentiert Dmitrovic mit einem Augenzwinkern.

Dabei gibt es gerade in der Defensive schwerwiegende Ausfälle (Helic, Welkovits, Trost). Doch die Ersatzleute liefern ab. Gibt‘s einen Grund warum es, obwohl Traiskirchen in den letzten vier Spielen immer mit einer anderen Abwehrreihe begann, so gut funktioniert? „Die Chemie passt. Jeder Spieler, der reingekommen ist, hat das sehr gut gemacht. Natürlich wächst mit den Ergebnissen das Selbstvertrauen. Auch die Feldspieler sagen jetzt nach jeder Partie: Jawohl wieder zu Null“, hat die Null aktuell nicht nur für den Tormann eine besondere Bedeutung.

Wenn ich einmal wieder ein Tor bekomme, wird es jedenfalls ein komisches Gefühl. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sich da verhält.“ Filip Dmitrovic, Traiskirchen-Tormann

Das war gegen Ende der Wintervorbereitung vielleicht noch anders. Für Dmitrovic war da schon klar, wohin es im Frühjahr gehen soll: „Als ich mit Tormanntrainer Martin Dedek die Ziele für das Frühjahr besprochen habe, haben wir gesagt, dass wir möglichst viele Zu-Null-Spiele machen wollen“, erzählt der Schlussmann, der bei der aktuellen Serie auch ein Lieblingsspiel hat: „Die Null gegen Scheiblingkirchen hat mir extrem viel bedeutet. Da haben wir schon vorher gewusst, dass das Spiel nicht viel mit Fußball zu tun haben wird. Ich bin extrem stolz auf die Jungs, dass sie trotzdem fast nichts zugelassen haben.“

Am Freitag wartet in Draßburg die nächste intensive Partie. Doch gegen die Burgenländer stand schon im Herbst die Null (1:0), wäre paradox, wenn da die Serie reißt. Dmitrovic: „Wenn ich einmal wieder ein Tor bekomme, wird es jedenfalls ein komisches Gefühl. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sich da verhält, aber ich hoffe, dass die Serie noch lange hält.“